Сильные морозы зимой прогнозирует климатолог

09:36, 31 августа 2020, ПАИ

Климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова рассказала, что грядущая зима с высокой вероятностью будет суровой. Об этом пишет РИА Новости.

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето», — отметила специалист.

По ее мнению, холода окажутся серьезными, однако маловероятно, что они продлятся всю зиму. «Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется», — указала климатолог.

Пестрякова добавила, что Гидрометцентр предварительно также заявляет о сильных морозах грядущей зимой, при этом прохладной окажется и осень.