Годовалого ребёнка спасли при пожаре в Красногородском районе

10:02, 31 августа 2020, ПАИ

Семь человек, в том числе годовалого ребёнка, спасли сотрудники МЧС при пожаре в Красногородском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошёл 29 августа в 4:01 в деревне Саурово Красногородского района. В трёхкомнатной квартире огнём повреждены кухня, ванная и коридор. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и восемь человек. Сотрудники МЧС спасли семь человек, из них один – годовалый ребёнок. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки на кухне.

В тот же день в 15:01 произошёл пожар в деревне Шмайлы Пыталовского района. В жилом доме огнём повреждён диван. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.

Ещё один пожар случился в 19:02 в деревне Дубки Островского района. На участке сгорели баня, гараж и надворная постройка, а в жилом доме сгорела кухня. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и десять человек. Причина пожара – неисправность печного оборудования.