0
11:07
В томограф в новой инфекционной больнице в Пскове можно поместить человека весом до 250 килограммов
10:12
«Ростелеком» начинает продажи «Маруси» в Псковской области
10:08
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
09:31
4 638 жителей Псковской области заразились коронавирусом
08:06
МЧС предупреждает псковичей о грозах и ливнях 31 августа
07:27
До +25 градусов тепла ожидается в Псковской области 31 августа
07:05
Псково-Печерский монастырь закрывается до 6 сентября
Еще новости
Общество

Годовалого ребёнка спасли при пожаре в Красногородском районе

Семь человек, в том числе годовалого ребёнка, спасли сотрудники МЧС при пожаре в Красногородском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошёл 29 августа в 4:01 в деревне Саурово Красногородского района. В трёхкомнатной квартире огнём повреждены кухня, ванная и коридор. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и восемь человек. Сотрудники МЧС спасли семь человек, из них один – годовалый ребёнок. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки на кухне.

В тот же день в 15:01 произошёл пожар в деревне Шмайлы Пыталовского района. В жилом доме огнём повреждён диван. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.

Ещё один пожар случился в 19:02 в деревне Дубки Островского района. На участке сгорели баня, гараж и надворная постройка, а в жилом доме сгорела кухня. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и десять человек. Причина пожара – неисправность печного оборудования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

В томограф в новой инфекционной больнице в Пскове можно поместить человека весом до 250 килограммов
31 августа 2020
В томограф в новой инфекционной больнице в Пскове можно поместить человека весом до 250 килограммов
«Ростелеком» начинает продажи «Маруси» в Псковской области
31 августа 2020
«Ростелеком» начинает продажи «Маруси» в Псковской области
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
31 августа 2020
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
4 638 жителей Псковской области заразились коронавирусом
31 августа 2020
4 638 жителей Псковской области заразились коронавирусом
МЧС предупреждает псковичей о грозах и ливнях 31 августа
31 августа 2020
МЧС предупреждает псковичей о грозах и ливнях 31 августа
До +25 градусов тепла ожидается в Псковской области 31 августа
31 августа 2020
До +25 градусов тепла ожидается в Псковской области 31 августа
Псково-Печерский монастырь закрывается до 6 сентября
31 августа 2020
Псково-Печерский монастырь закрывается до 6 сентября
Минздрав России дал советы родителям школьников
31 августа 2020
Минздрав России дал советы родителям школьников

Идет загрузка...