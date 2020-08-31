Мину обезвредили в Псковском районе
В Псковской области за выходные спасатели обезвредили один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Так, 30 августа группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова обезвредила в деревне Обижа Псковского района миномётную мину калибра 82 миллиметра.
Ранее псковские спасатели обезвредили артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра в деревне Лентьево Псковского района.