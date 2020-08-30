30 кг бронзовой стружки похитил житель Пскова из локомотивного депо

10:25, 31 августа 2020, ПАИ

30 кг бронзовой стружки похитил житель Пскова из локомотивного депо, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском ЛО МВД России на транспорте.

45-летний работник сервисного локомотивного депо на протяжении нескольких месяцев совершал тайные хищения бронзовой стружки из помещения депо, перегружал её в мешки и вывозил на своём велосипеде в пункт приёма лома металлов. Всего «охотнику за бронзой» удалось похитить более 30 кг цветного металла.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.