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30 кг бронзовой стружки похитил житель Пскова из локомотивного депо

30 кг бронзовой стружки похитил житель Пскова из локомотивного депо, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском ЛО МВД России на транспорте.

45-летний работник сервисного локомотивного депо на протяжении нескольких месяцев совершал тайные хищения бронзовой стружки из помещения депо, перегружал её в мешки и вывозил на своём велосипеде в пункт приёма лома металлов. Всего «охотнику за бронзой» удалось похитить более 30 кг цветного металла.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

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