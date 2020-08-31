Псковичи могут получить консультации по вопросам организации системы здравоохранения

10:34, 31 августа 2020, ПАИ

С 7 по 11 сентября на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Пскове (улица Гоголя, 9) пройдут тематические приемы по вопросам организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе партии.

В связи с карантинными мерами по пандемии коронавируса приемы пройдут в дистанционном формате. В них примут участие депутаты различных уровней фракции «Единая Россия», представители органов исполнительной власти и органов государственной службы в сфере здравоохранения.

Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (8112) 66-25-12.