Баня сгорела в Островском районе

10:52, 31 августа 2020, ПАИ

В деревне Ногино Островского района сгорела баня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло 31 августа в 4:16. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Причина пожара – короткое замыкание в бане.

Кроме того, 30 августа в 20:15 на улице Лермонтова в Дно горел нежилой дом. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и шесть человек. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.