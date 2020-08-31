В пяти регионах России ФСБ задержала финансистов ИГ

10:55, 31 августа 2020, ПАИ

В пяти регионах России ФСБ задержала финансистов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Законспирированная ячейка действовала в Москве, Московской области, Республике Дагестан, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Она осуществляла сбор и переправку денежных средств на нужды запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство».

В отношении шести россиян возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

По информации ФСБ, они причастны к деятельности преступной группы, участники которой ранее уже были осуждены за финансирование террористических структур, действовавших в Сирии. В ходе обысков у задержанных изъяты средства коммуникаций и платежные инструменты, свидетельствующие о их противоправной деятельности.

Большинство сборщиков денег задержаны в квартирах, один - на улице. У них обнаружены карты российских банков.

По данным следствия, в период с 2016 по июнь 2017 года члены ИГ из числа россиян, находившихся в Сирии, привлекли жителя Дагестана, который обеспечивал на территории Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края и Республики Дагестан сбор денег путем переводов с помощью платежных систем и банковских карт. Деньги доставлялись на сирийскую территорию, подконтрольную членам международной террористической организации.

«В данный период для финансирования терроризма было собрано не менее 500 тыс. рублей от лиц, находящихся на территориях Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов, в том числе от фигурантов уголовных дел о преступлениях террористической направленности», - сообщили в пресс-службе СК.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании шестерым задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу, устанавливаются их сообщники.