В выходные 19 псковичей сели пьяными за руль

11:03, 31 августа 2020, ПАИ

В выходные сотрудники Госавтоинспекции задержали 19 жителей Псковской области, которые управляли транспортом в нетрезвом виде. Пять автолюбителей сели за руль «под градусом» повторно, хотя ранее уже привлекались к административной ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 29 августа на Рижском проспекте в Пскове для проверки остановили автомобиль «Дэу Нексия». За рулем иномарки был житель деревни Соловьи Псковского района. У молодого человека имелись признаки опьянения, выяснилось, что водитель недавно привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В нетрезвом виде управлял «Мерседесом» и 37-летний великолучанин. Его остановили ночью 30 августа на улице Щорса в Великих Луках.

В Пыталовском районе признаки опьянения установлены у водителя мопеда «Мотоленд» - жителя деревни Пыталовские Хутора. В деревне Волышово Порховского района сотрудники Госавтоинспекции остановили ВАЗ-2106, им управлял мужчина, который также оказался нетрезв.

Все водители дали признательные показания, проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.