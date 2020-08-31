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Общество

В томограф в новой инфекционной больнице в Пскове можно поместить человека весом до 250 килограммов

Томограф последней модели появился в новой инфекционной больнице. Фото ПАИ.

 

Томограф последней модели появился в новой инфекционной больнице. Об этом стало известно в ходе экскурсии по новому медицинскому учреждению, которую проводят для заместителя министра обороны Тимура Иванова, который находится 31 августа в Псковской области с рабочим визитом, передает корреспондент Пскровского агентства информации.

Как рассказали медики, в современном томографе последней модели, который установили в больнице, можно провести исследование человеку весом до 250 килограммов.

Ранее сообщалось, что строительство Псковской областной клинической инфекционной больницы с отделением в Великих Луках ведётся по поручению президента России Владимира Путина.  С этим предложением к главе государства обратился губернатор Михаил Ведерников. Планируется, что больница будет готова к 15 сентября, а первых пациентов примет уже в октябре. Больница в Пскове рассчитана на 200 коек, Великолукский филиал – на 100 коек. Учреждение возглавит врач-пульмонолог Анастасия Повторейко. Сегодня готовность больницы в пскове составляет 100 %., в Великих луках - 90%.

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