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Стейки лосося украла псковичка из магазина на Рижском проспекте

30 августа сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны задержали псковичку, которая украла из магазина на Рижском проспекте стейки из лосося на 2700 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Персонал магазина вовремя нажал кнопку тревожной сигнализации, и на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны.

Росгвардейцы передали воровку в территориальный отдел полиции.

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