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Общество

19 сентября псковичи смогут сдать кембриджский экзамен

На осенней сессии международных экзаменов Cambridge English 19 сентября в Псковском государственном университете состоится экзамен для тех, кто владеет английским языком на уровне C1 Advanced. Экзамен пройдет в компьютерном формате, будет состоять из 4 блоков и продлится около 4 часов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Экзамен CAE стоит сдавать тем, кто свободно владеет английским языком: отлично ориентируется в грамматике и лексике, может поддержать разговор на любую тему, смотреть фильмы и читать книги на английском. После успешной сдачи экзамена каждому участнику будет выдан сертификат Cambridge English, который признается во всех государствах мира и может быть использован при поступлении в университет, участии в программах академической мобильности, трудоустройстве в России и за рубежом.

Экзамен проводит Центр языкового тестирования ПсковГУ. По словам организаторов, сдавать его стоит и тем, кто планирует выявить уровень владения языком: на основании результатов экзамена человек сможет увидеть свои сильные и слабые стороны и выстроить стратегию изучения английского.

Регистрация на экзамен открыта до 10 сентября. Для записи необходимо отправить заявку организаторам на электронную почту testing@pskgu.ru или связаться по телефону +7 (981) 969-84-40.

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