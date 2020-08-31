Депутаты ответят на вопросы псковичей в приёмной «Единой России» по телефону

12:41, 31 августа 2020, ПАИ

В сентябре в связи с пандемией коронавируса в Псковской региональной приёмной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9) приём граждан проводится дистанционно. Граждане могут обратиться по телефону 8(8112) 66-25-12, оставив свои контактные данные, которые будут переданы депутату. После этого депутат свяжется с заявителем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Депутат Псковской гордумы Владимир Воробьев будет принимать граждан 1 сентября. На 2 сентября разговор с псковичами запланировал его коллега Сергей Колосов.

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов и региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», руководитель фракции «Единой России» в Псковской гордуме Денис Иванов рассмотрят просьбы и предложения граждан 3 сентября.

Депутат областного Собрания, региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Юрий Сорокин пообщается с гражданами 7 сентября.

На 8 сентября разговор с псковичами запланировали руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Виктор Антонов и депутат Псковской гордумы Сергей Гаврилов. Также 8 сентября состоится прием депутата Госдумы РФ Александра Васильева.

Депутат областного Собрания, координатор партпроекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих рассмотрит просьбы и предложения граждан 9 сентября.

Депутат областного Собрания Алексей Васильев и депутат гордумы, региональный координатор партпроекта «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев будут общаться с псковичами 10 сентября.

Председатель общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», депутат гордумы Галина Неваленная и её коллега Константин Болотин проведут приём граждан 11 сентября. В этот же день приём граждан проведет член Совета Федерации РФ Елена Бибикова.

Депутат Псковской гордумы Сергей Мусиенко пообщается с гражданами 15 сентября.

Депутат областного Собрания, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Владимир Яников и депутат гордумы Григорий Стороненков пообщаются с гражданами 16 сентября.

На 17 сентября приём граждан запланировал депутат Псковской городской Думы Эдуард Белов.

Депутат областного Собрания, региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Виктор Остренко и депутат гордумы Федор Постнов разговор с псковичами запланировали на 22 сентября, а 23 сентября приём граждан проведёт депутат гордумы Ольга Федорова.

Глава Пскова, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская будет общаться с псковичами 24 сентября.

Депутат областного Собрания Лидия Драгунова и депутат гордумы Любовь Николаева проведут приём 30 сентября.

Записаться на дистанционный приём можно по телефону 8(8112) 66-25-12.