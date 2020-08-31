В Пскове на 10 дней перекроют часть улицы Белинского

12:52, 31 августа 2020, ПАИ

В Пскове на 10 дней перекроют часть улицы Белинского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В связи с проведением работ на инженерных сетях часть Белинского от улицы Ветряной до Торошинской будет закрыта с 8:00 2 сентября до 17:00 11 сентября. Для объезда рекомендуется использовать Ветряную.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства. Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда.