В Пскове на 10 дней перекроют часть улицы Белинского
В Пскове на 10 дней перекроют часть улицы Белинского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
В связи с проведением работ на инженерных сетях часть Белинского от улицы Ветряной до Торошинской будет закрыта с 8:00 2 сентября до 17:00 11 сентября. Для объезда рекомендуется использовать Ветряную.
Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства. Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда.