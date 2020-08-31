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Общество

Вакцинация от коронавируса в России начнётся в ноябре-декабре

Поставка больших партий российской вакцины от коронавируса начнется в сентябре. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе общения с иркутскими медиками. Вакцинация начнется в ноябре-декабре, сообщают Вести.ru.

Сейчас формируются группы по пострегистрационным наблюдениям. Уже набрано более двух с половиной тысяч человек, а всего будет 40 тысяч. На регистрации находится еще несколько вакцин.

«На максимальные объемы мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции», – сказал Мурашко.

11 августа президент Владимир Путин объявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Она получила название «Спутник V». Ее разработал институт имении Гамалеи. Также свою вакцину создает новосибирский центр «Вектор». 

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