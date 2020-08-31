76-летие отмечает УМВД России по Псковской области

13:40, 31 августа 2020, ПАИ

31 августа УМВД России по Псковской области отмечает 76-летие со дня образования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Руководство УМВД России по Псковской области, совет ветеранов, объединенный комитет профсоюзов и члены общественного совета при региональном УМВД поздравили личный состав органов внутренних дел, ветеранов, родных и близких с праздником и пожелали новых успехов в служебной деятельности, здоровья, счастья и семейного благополучия.

«Сегодня общество предъявляет к полиции высокие требования. Для гражданина человек в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость. От каждого сотрудника зависит порядок на улицах города, спокойствие псковичей, их уверенность в собственной безопасности. УМВД России по Псковской области заслужило доверие горожан ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное, грамотной и профессиональной работой», – отметили в пресс-службе.