200 тысяч рублей похитил мошенник у жителя Великих Лук
37-летний житель Великих Лук лишился 200 тысяч рублей в результате дистанционного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По словам великолучанина, днём 28 августа ему позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Мужчина сообщил, что на имя великолучанина кто-то пытается оформить кредит, и, чтобы предотвратить незаконную денежную операцию, счёт необходимо заблокировать, а имеющиеся средства перевести на резервные банковские счета. Великолучанин последовал советам звонившего и лишился 200 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование уголовного дела продолжается.