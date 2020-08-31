0
14:56
Минобороны досрочно сдаст Псковскую областную инфекционную больницу
14:02
В рассмотрении дела об убийстве пса Пифа снова отказано
12:45
Псковский губернатор и замминистра обороны РФ почтили память воинов-десантников 6-й роты
12:43
Псковичка Юлия Пересильд исполнит главную роль в новом фильме Дмитрия Месхиева
12:35
Рабочий визит заместителя министра обороны России Тимура Иванова в инфекционную больницу
11:35
19 реанимационных боксов будут работать в новой инфекционной больнице в Пскове
11:07
В томограф в новой инфекционной больнице в Пскове можно поместить человека весом до 250 килограммов
Еще новости
Общество

Арест автомобиля вынудил жителя Печор заплатить долги за коммуналку

Житель Печор длительное время уклонялся от уплаты коммунальных платежей, однако арест автомобиля вынудил его заплатить долги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении печерянина было возбуждено 11 исполнительных производств за услуги ЖКХ на общую сумму свыше 111 тысяч рублей. Судебные приставы установили, что мужчине принадлежит автомобиль Ford Focus. Судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на это имущество, составив акт описи и ареста автомобиля, в результате житель Печор сразу нашёл нужную сумму и выплатил задолженность в полном объёме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Минобороны досрочно сдаст Псковскую областную инфекционную больницу
31 августа 2020
Минобороны досрочно сдаст Псковскую областную инфекционную больницу
В рассмотрении дела об убийстве пса Пифа снова отказано
31 августа 2020
В рассмотрении дела об убийстве пса Пифа снова отказано
Псковский губернатор и замминистра обороны РФ почтили память воинов-десантников 6-й роты
31 августа 2020
Псковский губернатор и замминистра обороны РФ почтили память воинов-десантников 6-й роты
Псковичка Юлия Пересильд исполнит главную роль в новом фильме Дмитрия Месхиева
31 августа 2020
Псковичка Юлия Пересильд исполнит главную роль в новом фильме Дмитрия Месхиева
Рабочий визит заместителя министра обороны России Тимура Иванова в инфекционную больницу
31 августа 2020
Рабочий визит заместителя министра обороны России Тимура Иванова в инфекционную больницу
19 реанимационных боксов будут работать в новой инфекционной больнице в Пскове
31 августа 2020
19 реанимационных боксов будут работать в новой инфекционной больнице в Пскове
В томограф в новой инфекционной больнице в Пскове можно поместить человека весом до 250 килограммов
31 августа 2020
В томограф в новой инфекционной больнице в Пскове можно поместить человека весом до 250 килограммов
«Ростелеком» начинает продажи «Маруси» в Псковской области
31 августа 2020
«Ростелеком» начинает продажи «Маруси» в Псковской области

Идет загрузка...