Арест автомобиля вынудил жителя Печор заплатить долги за коммуналку
Житель Печор длительное время уклонялся от уплаты коммунальных платежей, однако арест автомобиля вынудил его заплатить долги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
В отношении печерянина было возбуждено 11 исполнительных производств за услуги ЖКХ на общую сумму свыше 111 тысяч рублей. Судебные приставы установили, что мужчине принадлежит автомобиль Ford Focus. Судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на это имущество, составив акт описи и ареста автомобиля, в результате житель Печор сразу нашёл нужную сумму и выплатил задолженность в полном объёме.