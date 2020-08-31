Арест автомобиля вынудил жителя Печор заплатить долги за коммуналку

15:13, 31 августа 2020, ПАИ

Житель Печор длительное время уклонялся от уплаты коммунальных платежей, однако арест автомобиля вынудил его заплатить долги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении печерянина было возбуждено 11 исполнительных производств за услуги ЖКХ на общую сумму свыше 111 тысяч рублей. Судебные приставы установили, что мужчине принадлежит автомобиль Ford Focus. Судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на это имущество, составив акт описи и ареста автомобиля, в результате житель Печор сразу нашёл нужную сумму и выплатил задолженность в полном объёме.