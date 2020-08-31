Курорт всероссийского значения — ПАИ-live с директором санатория «Хилово» Игорем Феоктистовым

16:03, 31 августа 2020, ПАИ

Чуть более месяца назад новым директором профсоюзного санатория «Хилово» был назначен Игорь Феоктистов. Руководство курортом в свои руки он взял в непростое время. «Хилово», как и другие санатории России, несколько месяцев вынужденно простаивал из-за действия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

Однако сейчас санаторий заполнен, а новый руководитель, с опорой на сложившийся уникальный коллектив, не только решает текущие вопросы, но и думает о перспективах развития.

Псковское агентство информации представляет эксклюзивное интервью директора санатория «Хилово» Игоря Геннадьевича Феоктистова.