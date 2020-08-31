0
17:42
Лечебно-оздоровительная база «Хилово» будет собрана в единый центр
17:24
Директор санатория «Хилово»: Портрет наших отдыхающих не соответствует стереотипам
16:31
Директор санатория «Хилово»: Мы всегда поддерживаем обратную связь с отдыхающими
16:23
Директор Тямшанской гимназии: Благодаря помощи «Титан-Полимера» у наших детей появилась яркая и безопасная площадка
16:11
Услуги «Хилово» пользуются повышенным спросом
16:03
Курорт всероссийского значения — ПАИ-live с директором санатория «Хилово» Игорем Феоктистовым
14:56
Минобороны досрочно сдаст Псковскую областную инфекционную больницу
Еще новости
Общество

Курорт всероссийского значения — ПАИ-live с директором санатория «Хилово» Игорем Феоктистовым

 

Чуть более месяца назад новым директором профсоюзного санатория «Хилово» был назначен Игорь Феоктистов. Руководство курортом в свои руки он взял в непростое время. «Хилово», как и другие санатории России, несколько месяцев вынужденно простаивал из-за действия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

Однако сейчас санаторий заполнен, а новый руководитель, с опорой на сложившийся уникальный коллектив, не только решает текущие вопросы, но и думает о перспективах развития.
Псковское агентство информации представляет эксклюзивное интервью директора санатория «Хилово» Игоря Геннадьевича Феоктистова.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Лечебно-оздоровительная база «Хилово» будет собрана в единый центр
31 августа 2020
Лечебно-оздоровительная база «Хилово» будет собрана в единый центр
Директор санатория «Хилово»: Портрет наших отдыхающих не соответствует стереотипам
31 августа 2020
Директор санатория «Хилово»: Портрет наших отдыхающих не соответствует стереотипам
Директор санатория «Хилово»: Мы всегда поддерживаем обратную связь с отдыхающими
31 августа 2020
Директор санатория «Хилово»: Мы всегда поддерживаем обратную связь с отдыхающими
Директор Тямшанской гимназии: Благодаря помощи «Титан-Полимера» у наших детей появилась яркая и безопасная площадка
31 августа 2020
Директор Тямшанской гимназии: Благодаря помощи «Титан-Полимера» у наших детей появилась яркая и безопасная площадка 1
Услуги «Хилово» пользуются повышенным спросом
31 августа 2020
Услуги «Хилово» пользуются повышенным спросом
Курорт всероссийского значения — ПАИ-live с директором санатория «Хилово» Игорем Феоктистовым
31 августа 2020
Курорт всероссийского значения — ПАИ-live с директором санатория «Хилово» Игорем Феоктистовым
Минобороны досрочно сдаст Псковскую областную инфекционную больницу
31 августа 2020
Минобороны досрочно сдаст Псковскую областную инфекционную больницу
В рассмотрении дела об убийстве пса Пифа снова отказано
31 августа 2020
В рассмотрении дела об убийстве пса Пифа снова отказано

Идет загрузка...