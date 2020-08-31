Пешехода сбили на Октябрьском проспекте в Великих Луках

15:51, 31 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках автомобиль Lada Vesta сбил 42-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги не по пешеходному переходу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 31 августа в 10:00 у дома № 125 на Октябрьском проспекте. Автомобиль Lada Vesta, за рулём которого находилась 36-летняя женщина, сбил 42-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги не по пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход обратился за медицинской помощью.