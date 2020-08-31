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Общество

Апартаменты в Пскове попали в рейтинг самых больших квартир на Северо-Западе

Апартаменты в Пскове попали в рейтинг самых больших квартир на Северо-Западе, сообщает Циан.

Эксперты составили рейтинг из десяти городов и локаций с самыми большими квартирами. Речь идёт о недвижомости, площадь которой превышает 100 кв. метров. Четыре из них относятся к Ленинградской области. Такие объекты отсутствуют только в Республике Коми, Ненецком автономном округе и Мурманской области.

Псков в этом списке оказался на 5-м месте. Речь идёт о жилом комплекса «ТЭЦ на Великой» и трёхкомнатной квартире в малоэтажном доме «Курдонёр» площадью 111,54 кв. метра за 9,5 млн рублей.

Всего на псковском рынке экспонируется порядка 50 квартир с метражом свыше 100 «квадратов». 

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