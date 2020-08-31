Директор санатория «Хилово» рассказал о задачах, стоящих перед курортом

16:53, 31 августа 2020, ПАИ

Директор санатория «Хилово» Игорь Феоктистов в эфире проекта ПАИ-livе 31 августа рассказал о двух задачах, стоящих перед курортом.

Преодолеть последствия вынужденного простоя из-за карантинных мер в период пандемии коронавируса и «проблем, которые он повлек» - основная приоритетная задача. Как отметил Игорь Феоктистов, важно вывести учреждение в спокойный финансовый режим.

Вторым вызовом руководитель санатория назвал обеспечение конкурентоспособности санатория, пояснив, что в «Хилово» приезжают отдыхать люди не только из Псковской, но и из Новгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.

«В этих регионах есть свои санатории, но люди едут к нам. Это значит, что мы конкурентоспособны и действительно предлагаем широкий спектр услуг и оздоровительных процедур. Однако конкурентоспособность необходимо поддерживать постоянно», - подчеркнул Игорь Феоктистов.

«Мы хотим быть лучше», – заявил директор санатория «Хилово».