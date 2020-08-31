Директор санатория «Хилово»: Мы всегда поддерживаем обратную связь с отдыхающими

16:31, 31 августа 2020, ПАИ

«Мы всегда поддерживаем обратную связь с отдыхающими», – рассказал директор санатория «Хилово» Игорь Феоктистов в эфире проекта ПАИ-livе 31 августа.

Он подчеркнул, что это позволяет оперативно и точно реагировать на вопросы и предложения клиентов курорта и успешно конкурировать с другими здравницами.

Каждый отдыхающий в санатории «Хилово» в Порховском районе получает анкету, которую он может заполнить в любое время. Анкета содержит несколько блоков: проживание, лечение, питание, досуг и разное. Все анкеты обрабатываются и разбираются на планёрках. «Я сам читаю эти анкеты», – расскащал Игорь Феоктистов.

Директор санатория заверил, что многие замечания устраняются «ещё до того, как анкета дойдёт до руководителей».