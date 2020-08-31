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Общество

Услуги «Хилово» пользуются повышенным спросом

Услуги санатория «Хилово»  пользуются  повышенным спросом, отметил в эфире проекта ПАИ-livе директор курорта Игорь Феоктистов 31 августа.

Как только санаторий открылся после снятия ограничительных мер в связи с коронавирусом, поток отдыхающих сразу возобновился,  и на сегодняшних день их количество колеблется от 400 до 450 человек, рассказал Игорь Феоктистов.

«Хилово», по собственным подсчётам, ожидает около 500 отдыхающих в сентябре, сообщил руководитель здравницы.

Санаторий может вместить до 600 человек, но «он не может себе это позволить в силу сохраняющихся ограничительных мер», рассказал Игорь Феоктистов.

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