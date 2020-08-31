Услуги «Хилово» пользуются повышенным спросом

16:11, 31 августа 2020, ПАИ

Услуги санатория «Хилово» пользуются повышенным спросом, отметил в эфире проекта ПАИ-livе директор курорта Игорь Феоктистов 31 августа.

Как только санаторий открылся после снятия ограничительных мер в связи с коронавирусом, поток отдыхающих сразу возобновился, и на сегодняшних день их количество колеблется от 400 до 450 человек, рассказал Игорь Феоктистов.

«Хилово», по собственным подсчётам, ожидает около 500 отдыхающих в сентябре, сообщил руководитель здравницы.

Санаторий может вместить до 600 человек, но «он не может себе это позволить в силу сохраняющихся ограничительных мер», рассказал Игорь Феоктистов.