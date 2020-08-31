Братское кладбище на улице Юбилейной в Пскове ждёт капремонт

16:23, 31 августа 2020, ПАИ

Братское кладбище на улице Юбилейной в Пскове ждёт капремонт, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В ходе рабочего выезда в округ № 7 депутата Ольги Федоровой глава Пскова Елена Полонская посетила территорию братского захоронения кладбища на улице Юбилейной.

В этом году в рамках запланированных работ, приуроченных к празднованию 75-летия Победы, будет выполнен капитальный ремонт воинского захоронения. В частности, предполагается привести в надлежащий вид проход вдоль захоронения, вырубить аварийные деревья, переместить существующие надгробные плиты с основания на прилегающую зелёную зону с полной их сохранностью, демонтировать старые конструкции и установить новые, выполнить подсев травы.

На настоящий момент разыгран электронный аукцион с ООО «МАРТ» на сумму 3 898 600 рублей. Срок сдачи объекта – 9 октября 2020 года.

Помимо этого, размещён ещё один аукцион по капитальному ремонту кладбища на сумму 1 799 167 рублей. Он состоится 31 августа.

Также глава города обратила внимание на отреставрированный в этом году барельеф воина на доме № 57 на улице Народной, добавив, что работы на сумму 107 000 рублей были выполнены за счёт городского бюджета.

На братском кладбище воинов Советской Армии расположено 392 захоронения солдат, погибших при освобождении Пскова от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.