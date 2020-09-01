Псковичи потратили на путешествия в этом году в три раза меньше, чем в прошлом

23:03, 31 августа 2020, ПАИ

МТС Банк провёл анализ по банковским картам клиентов МТС Банка в Псковской области. Все данные обезличены. При этом учитывались платежи в июле и первой половине августа 2019-2020 годов.

В ходе исследования выяснилось, что в 2020 году псковичи стали тратить на путешествия в три раза меньше, чем в 2019 году.

Из-за закрытых границ и карантинов люди стали чаще интересоваться внутренним туризмом, но при этом отдыхать более бюджетно: средний чек в турагентствах подешевел до трёх раз, а количество покупок туров из-за отложенного спроса выросло до 60 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле же количество транзакций в туристических агентствах увеличилось на 36 %, а средний чек сократился на 39 %.

Также по статистике видно, что количество транзакций в отелях, совершённых псковичами, в июле текущего года уменьшилось на 47 % и в 2,1 раза – в августе, средний чек также сократился – на 39 % в июле и на 18 % в августе по сравнению с теми же периодами 2019 года.

Количество транзакций по железнодорожным билетам в июле больше прошлого года на 22 %, в августе – снизилось на 15 %. Средние чеки на поездки по железной дороге показали противоположную динамику: немного упали в июле – на 3 % – и выросли в августе на 18%. По авиабилетам в июле произошло снижение на 57 %, а в августе – на 16 %. При этом авиатранспорт показал незначительное удешевление в июле – на 3 % – и рост в августе на 43 % год к году.

Количество покупок в магазинах беспошлинной торговли Duty Free сократилось в июле 2020 года в 5,2 раза, в августе – в 3,1 раза.