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Общество

Отменены торги на ремонт площади автовокзала в Острове и реконструкцию стадиона в Печорах

Отменены торги на ремонт площади автовокзала в Острове и реконструкцию стадиона в Печорах, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском управлении ФАС.

Антимонопольное управление рассмотрело жалобы на содержание документации к торгам на ремонт площади автовокзала в Острове и реконструкцию стадиона в Печорах. Начальная максимальная цена контрактов составила 9 103 492 рубля и 11 214 320 рублей соответственно. 

Как определили в ведомстве, в торгах на ремонт автовокзальной площади организатор – администрация Островского района – некорректно установила требования к участникам закупки, а именно - потребовала предоставить перечень документов, который не предусмотрен законодательством. 

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в Закон о контрактной системе, запрещающие заказчикам требовать от предпринимателей в составе заявок на аукционах повторно переписывать показатели «используемых» в работе товаров. То есть подрядчики должны просто выразить свое согласие использовать товары с характеристиками, которые установил Заказчик. На «поставляемые» товары такое право у заказчиков осталось. Однако администрация Островского района при составлении закупки установила требование к предоставлению конкретных показателей «используемых» товаров, таких как битум и щебень, которые в данном случае являются строительным или расходным материалом, используемым при выполнении работ, и требования к характеристикам устанавливает сам заказчик. Такое нарушение зачастую приводит к отказу в допуске к торгам.

Ошибочными были признаны и другие требования в документации. Например, требование быть членом в саморегулируемой организации может быть установлено только применительно к работам в области капитального ремонта объекта капстроительства, при этом ремонт площади вокзала, со слов самого Заказчика, к объектам капстроительства не относится. То есть по сути к участникам торгов предъявлялись требования, не имеющие отношения к предмету контракта. 

В документации, приложенной к закупке на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса в Печорах, организатор торгов не обозначил виды работ, которые победитель обязан выполнить самостоятельно, без привлечения субподрядных организаций, такие как подготовительные, земляные работы, а также обустройство наружных сетей водоснабжения и прочие виды работ. Это требование законодатель установил для того, чтобы предотвратить участие в торгах компаний-посредников, не имеющих намерение исполнять контракт. 

Решениями комиссий жалобы были признаны обоснованными, закупки отменены, вынесено предписание привести документацию в соответствие с законодательством. 

«Некачественная работа при подготовке торгов приводит к затягиванию сроков исполнения контракта подрядчиками. Зачастую эти потерянные сроки сокращают за счет сроков исполнения договоров, а это сказывается на качестве. Речь идет о важных социальных объектах, суммы контрактов немаленькие, поэтому особенно важно, чтобы законность в вопросах выборов подрядчиков соблюдалась неукоснительно», - подчеркнула руководитель ведомства Ольга Милонаец.

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