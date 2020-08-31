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Общество

Разработка проекта освещения Гаражного проезда в Пскове запланирована на 2021 год

В ходе рабочего выезда глава Пскова Елена Полонская совместно с депутатом по округу № 7 Ольгой Федоровой оценила ремонт дороги в Гаражном проезде, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Работы велись на участке от улицы Шестака до улицы Рокоссовского. В рамках муниципального контракта подрядчик демонтировал плиты покрытия и уложил новые. Отремонтировано асфальтовое покрытие, заменён бортовой камень, произведена замена и выравнивание люков, установлены искусственные дорожные неровности. Кроме того, срезан скопившийся грунт с обочин и убран строительный мусор, появилась дорожная разметка.

Помимо этого, на следующий год запланирована разработка проекта освещения Гаражного проезда.

Стоимость контракта составила 20 млн 513 тысяч 482,2 рубля. Работы выполнила организация ООО «СпецТрансСервис».

20 августа отремонтированная дорога в Гаражном проезде принята в эксплуатацию.

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