Работу со счетами эскроу обсудили на круглом столе «Реализация новых механизмов и банковских продуктов в жилищном строительстве» в Пскове

16:50, 31 августа 2020, ПАИ

Круглый стол на тему «Реализация новых механизмов и банковских продуктов в жилищном строительстве» состоялся 28 августа в Пскове. В обсуждении приняли участие представители Псковского отделения Сбербанка и его управляющий Анна Тарасенко, представители строительной компании «Скандинавия» и генеральный директор Игорь Поляков, а также генеральный директор ООО «СК «Возрождение-19» Иван Шатров.

В рамках круглого стола участники обсудили работу со счетами эскроу. Этот банковский инструмент будет применен при продаже квартир в строящемся жилом комплексе «Александрия» от СК «Скандинавия».

С июля 2019 года все участники долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости вносят денежные средства в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве на счета эскроу, открытые в уполномоченном банке. Этот порядок установило Правительство Российской Федерации в конце 2018 года. Режим счета эскроу регламентируется 214-ФЗ (ст. 15.4 и 15.5), ГК РФ (ст.860.7-860.10; 926.1-926.8).

Счет эскроу – это специальный счет, который предназначен для проведения расчетов по договору участия в долевом строительстве, открывается уполномоченным банком для учета и блокирования денежных средств, полученных банком от владельца счета.

Как сообщил корреспонденту Псковского агентства информации специалист Сбербанка, порядок оформления сделки между дольщиком, застройщиком и банком прост и понятен. Сначала застройщик и дольщик заключают договор долевого участия, по которому оплата строящейся квартиры будет проходить с помощью эскроу-счета. Затем продавец, покупатель и уполномоченный банк подписывают трехсторонний договор на открытие эскроу-счета, и на следующий рабочий день счет открывается. После регистрации договора долевого участия покупатель может перечислять деньги на эскроу-счет.

«На оформление всей сделки покупки квартиры в строящемся доме с оплатой через эскроу-счет понадобится около двух недель с учетом регистрации договора долевого участия» - отметила управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Уполномоченный банк, в котором открыты счета эскроу дольщиков, хранит денежные средства до ввода недвижимости в эксплуатацию. Это даёт гарантию безопасности и снимает риски потери денежных средств. Следует отметить, что проценты на сумму денежных средств, находящихся на счете эскроу, не начисляются, а вознаграждение или другие комиссии уполномоченному банку по счету эскроу не выплачиваются.

Кроме того, клиент может вернуть свои деньги с эскроу-счета. Во-первых, средства вернутся в случае расторжения Договора участия в долевом строительстве и погашения записи о государственной регистрации ДДУ, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости. Во-вторых, если истек срок условного депонирования по договору счета эскроу, а объект не был введен в эксплуатацию. В-третьих, в случае возникновения иных оснований, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, то есть через суд.

Несомненным плюсом счетов эскроу является то, что никто не может распоряжаться денежными средствами в период условного депонирования. Внесенные на счет эскроу денежные средства перечисляются застройщику только после предоставления уполномоченному банку разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Таким образом, уполномоченный банк выступает гарантом выполнения обязательства сторон.

Денежные средства, которые размещены на счетах эскроу, страхуются Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в размере всей суммы, но не более 10 млн руб.

Также эксперт Сбербанка рассказал, какие именно банки имеют право открывать эскроу-счета: «На 1 августа 2020 года в перечень уполномоченных для открытия эскроу-счетов банков входит 94 финансово-кредитных организации. При этом только 35 из них могут рассматриваться застройщиками для целей открытия расчетных счетов и счетов-эскроу. Остальные 59 банков включены в перечень в связи с соблюдением ими критериев согласно Постановлению Правительства РФ №697 от 18.06.2018, но их бизнес-модели не предусмотрены для работы с застройщиками.

Стоит отметить, что Сбербанк был одним из первых банков, начавших работать по новой схеме с застройщиками и покупателями, используя эскроу-счета. Актуальный список банков, уполномоченных к банковскому сопровождению застройщиков жилья, ежемесячно обновляется на сайте ЦБ.

Новая модель ведения строительства с использованием счетов эскроу реализуется застройщиком ООО «СК «Возрождение-19» в ЖК «Александрия» (поз. 1), которое стало первым застройщиком в Псковской области, работающим с учетом данных нововведений. Проектная декларация на строящийся объект недвижимости размещена (опубликована) в сети Интернет на сайте www.vozr19.ru, на сайте https://наш.дом.рф/ в ЕИСЖС, https://scandidom.com/property/pskov/22/.