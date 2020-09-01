Великолучане продолжают разорять новый динопарк

22:10, 31 августа 2020, ПАИ

Великолукские дети сфотографировались с отломанным зубом динозавра в реконструированном парке культуры и отдыха в Великих Луках. Об этом сообщает «Луки.ру» со ссылкой на пост в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

На фотографии подростки забрались в пасть к динозавру из динопарка и держат в руках оторванный зуб. Кто именно сломал зуб, не уточняется.

«А мы потом удивляемся, почему это у динозавров зубы сломаны! Конечно, если каждый ребёнок захочет залезть в пасть к динозавру, то и зубов будет всё меньше и меньше! И родители же это поощряют», – выдвинул свою версию автор поста.

Жители города задаются вопросом, куда смотрят родители и где охрана парка. В комментариях отмечают, что зубы сломаны не только у этого динозавра.