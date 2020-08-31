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Общество

Россияне увеличили расходы на подготовку детей к школе на 12%

За последнюю неделю лета россияне потратили на подготовку детей к школе около 300 млн рублей, свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Это на 7 % превышает результат недели с 17 по 23 августа и на 12 % – показатели последней недели августа прошлого года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Банк ВТБ проанализировал затраты российских семей на товары для школьников перед началом учебного года. За последнюю неделю августа их расходы на канцелярские принадлежности выросли на 18 % к предыдущей неделе. Кроме того, родители активно обновляли гардероб школьников – на покупку детской одежды и школьной формы с 20 по 27 августа они потратили на 5 % больше, чем неделей ранее.

По статистике банка, за год расходы россиян на сборы детей к школе выросли в среднем на 12 %. Равномерно увеличились затраты на приобретение детской одежды, школьной формы и канцелярских принадлежностей.

По сравнению с периодом до пандемии траты на школьные принадлежности выросли более чем в полтора раза. Зимой-весной этого года расходы россиян на детскую одежду и школьную форму были на 32 % меньше, чем перед началом года. На канцелярские товары родители тратили на 36 % меньше.

«Накануне нового учебного года активность родителей традиционно высока: подготовка детей к школе требует значительных временных и денежных затрат, которые в этом году остаются на привычно высоком уровне. Несмотря на пандемию, сегмент товаров для школьников не пострадал: в этом году накануне 1 сентября родители потратили на 12 % больше, чем годом ранее. В конце зимы – начале весны, когда многие дети сидели дома, траты на школьные принадлежности ожидаемо снизились, и сейчас родители активно пополняют их запасы», – отметил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

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