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В Пскове арестовали обвиняемого в убийстве собутыльника

В Пскове арестовали 33-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве собутыльника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 26 августа мужчины распивали спиртное на одной из квартир на улице Ижорского батальона в Пскове. Между ними возникла ссора, в ходе которой 33-летний мужчина схватил нож и не менее трёх раз ударил 45-летнего мужчину в шею. От полученных телесных повреждений гражданин скончался на месте преступления.

По данному факту следственный отдел по Пскову СУ СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в убийстве, по ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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