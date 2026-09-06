Уголовное дело возбуждено против нетрезвого водителя в Порховском районе

13:50, 06 сентября 2026, ПАИ

Уголовное дело возбуждено в Порховском районе в отношении водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя выявили в ходе профилактических мероприятий сотрудники дорожной полиции, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фигурантом дела стал 44-летний житель деревни Волышево. Мужчина находился за рулём иномарки Chery в нетрезвом виде. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Следственное подразделение ОМВД России «Порховский» возбудило уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.