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Уголовное дело возбуждено против нетрезвого водителя в Порховском районе

Уголовное дело возбуждено в Порховском районе в отношении водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя выявили в ходе профилактических мероприятий сотрудники дорожной полиции, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Фигурантом дела стал 44-летний житель деревни Волышево. Мужчина находился за рулём иномарки Chery в нетрезвом виде. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Следственное подразделение ОМВД России «Порховский» возбудило уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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