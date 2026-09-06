Пропавшую в лесу пенсионерку разыскивают в Себежском районе

16:34, 06 сентября 2026, ПАИ

75-летняя жительница деревни Рубежник Себежского района Татьяна Соломахина (в девичестве Короткова) сегодня, 6 сентября, ушла в лес и не вернулась, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Рост пропавшей – 160 сантиметров, у неё плотное телосложение, каштановые волосы. В день исчезновения женщина была одета в синюю ветровку, чёрный свитер, тёмно-синие спортивные штаны и коричневые резиновые сапоги, на голове был светлый платок. С собой у неё было белое пластиковое ведро.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят звонить на горячую линию по номеру 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.

Также в Псковской области продолжают искать 81-летнего Михаила Никитина и Андрея Соловьёва.