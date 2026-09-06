Пропавшую в лесу пенсионерку разыскивают в Себежском районе
75-летняя жительница деревни Рубежник Себежского района Татьяна Соломахина (в девичестве Короткова) сегодня, 6 сентября, ушла в лес и не вернулась, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Рост пропавшей – 160 сантиметров, у неё плотное телосложение, каштановые волосы. В день исчезновения женщина была одета в синюю ветровку, чёрный свитер, тёмно-синие спортивные штаны и коричневые резиновые сапоги, на голове был светлый платок. С собой у неё было белое пластиковое ведро.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят звонить на горячую линию по номеру 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.
Также в Псковской области продолжают искать 81-летнего Михаила Никитина и Андрея Соловьёва.
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