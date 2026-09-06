Водитель «Ларгуса» госпитализирован после наезда на ограждение строящегося Северного обхода

09:23, 06 сентября 2026, ПАИ

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Псковском районе на трассе Псков – Изборск, сообщает канал «Псковская сводка» в MAX.



Фото: Канал «Псковская сводка» в MAX



Фото: Канал «Псковская сводка» в MAX



Фото: Канал «Псковская сводка» в MAX



Фото: Канал «Псковская сводка» в MAX



Фото: Канал «Псковская сводка» в MAX



Фото: Канал «Псковская сводка» в MAX



Фото: Канал «Псковская сводка» в MAX



Фото: Канал «Псковская сводка» в MAX



Фото: Канал «Псковская сводка» в MAX

















Водитель Lada Largus, 45-летний мужчина, не справился с управлением – автомобиль врезался в бетонные ограждения строящегося Северного обхода, повалил бетонные блоки и завис на конструкции.

В результате ДТП пострадал водитель. Пострадавшего госпитализировала бригада медицины катастроф.

На месте работали спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.