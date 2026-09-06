Водитель «Ларгуса» госпитализирован после наезда на ограждение строящегося Северного обхода
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Псковском районе на трассе Псков – Изборск, сообщает канал «Псковская сводка» в MAX.
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Фото: Канал «Псковская сводка» в MAX
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Фото: Канал «Псковская сводка» в MAX
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Фото: Канал «Псковская сводка» в MAX
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Фото: Канал «Псковская сводка» в MAX
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Фото: Канал «Псковская сводка» в MAX
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Фото: Канал «Псковская сводка» в MAX
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Фото: Канал «Псковская сводка» в MAX
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Фото: Канал «Псковская сводка» в MAX
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Фото: Канал «Псковская сводка» в MAX
Водитель Lada Largus, 45-летний мужчина, не справился с управлением – автомобиль врезался в бетонные ограждения строящегося Северного обхода, повалил бетонные блоки и завис на конструкции.
В результате ДТП пострадал водитель. Пострадавшего госпитализировала бригада медицины катастроф.
На месте работали спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Водитель «Ларгуса» госпитализирован после наезда на ограждение строящегося Северного обхода