Полиция проводит проверку по факту вандализма в Локне

16:52, 06 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники полиции проводят проверку по факту публикации о повреждении благоустроенной территории в посёлке Локня, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: из канала Ивана Белугина в MAX



Фото: из канала Ивана Белугина в MAX



Фото: из канала Ивана Белугина в MAX



Фото: из канала Ивана Белугина в MAX







Речь идёт об участке возле домов № 3 и 5 на улице Советской. Как сообщал ранее глава округа Иван Белугин, вандалы разгромили благоустроенную жителями округа территорию, практически не оставив камня на камня от того, что жители ТОС «Вдохновение» своими руками создавали три года.

Иван Белугин назвал произошедшее «осознанной подлостью и плевком в лицо всем, кто любит Локню», пообещал добиться наказания виновных и отметил, что будет направлено заявление в полицию.

Сейчас сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» проводят проверку по факту публикации. В настоящий момент действия правоохранителей направлены на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния.