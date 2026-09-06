Водитель сбил девочку на самокате в Пскове

19:48, 06 сентября 2026, ПАИ

Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander сбил девочку 2015 года рождения на самокате в Пскове возле дома № 7 на улице Гражданской. Об этом сообщает канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX







Бригада медицины катастроф госпитализировала ребёнка в детскую областную больницу.

На месте работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.