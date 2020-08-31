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Общество

1 500 книг собрали псковские библиотекари для школьников из Паниковичей

Более полутысячи книг собрали сотрудники Центральной городской библиотеки Пскова (улица Конная) для своей подшефной школы в Паниковичах Печорского района, сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.

В последний раз псковские библиотекари передали в дар паниковской школе более 500 книг 14 февраля, в Международный день дарения книг. На этот раз псковские библиотекари решили собрать книги для своих подшефных ко Дню знаний.

«Библиотекари стараются отложить для школы в Паниковичах лучшие издания классической литературы, а также хорошо иллюстрированные книги по географии, медицине, биологии и другим отраслям знаний. И конечно, приберегают для паниковских школьников краеведческие издания и альбомы по истории искусств», – отметили в Центральной городской библиотеке Пскова.

Кроме того, к 1 Сентября в фойе библиотеки на улице Конной открылась выставка новых книг для школьников, которыми за это лето пополнился фонд Централизованной библиотечной системы Пскова.

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