13-летнюю девочку разыскивают в Великих Луках

23:16, 31 августа 2020, ПАИ

31 августа около полудня в городе Великие Луки пропала Александра Быкова 13 лет, сообщается в группе «Бэби-Бум.Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Девочка находилась в районе «Дружба» и вернулась домой. «Волосы сейчас жёлтого-блондинистого цвета (в семье благоприятная обстановка, была у них перед её уходом – всё было хорошо)», – написала Диана Иванова.

Информацию о местонахождении Александры Быковой просят сообщать по телефонам +7-953-248-04-66 (Елена, мама девочки), +7-900-993-95-34 (Диана Иванова).

В посте сообщается, что родственники обратились в полицию, также ведутся самостоятельные поиски.