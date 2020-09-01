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Общество

13-летнюю девочку разыскивают в Великих Луках

Фото в "ВКонтакте".

31 августа около полудня в городе Великие Луки пропала Александра Быкова 13 лет, сообщается в группе «Бэби-Бум.Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Девочка находилась в районе «Дружба» и вернулась домой. «Волосы сейчас жёлтого-блондинистого цвета (в семье благоприятная обстановка, была у них перед её уходом – всё было хорошо)», – написала Диана Иванова.  

Информацию о местонахождении Александры Быковой просят сообщать по телефонам +7-953-248-04-66 (Елена, мама девочки), +7-900-993-95-34 (Диана Иванова).

В посте сообщается, что родственники обратились в полицию, также ведутся самостоятельные поиски. 

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