Умер писатель Владислав Крапивин

08:22, 01 сентября 2020, ПАИ

В Свердловской областной клинической больнице №1 на 82-м году жизни скончался советский и российский писатель Владислав Крапивин, сообщила его невестка, командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина, пишет газета «Известия».

«Умер в 6:40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию — и все», - сказала Крапивина.

Писателя госпитализировали с пневмонией 15 июля, он проходил лечение в палате интенсивной терапии.

7 августа Лариса Крапивина сообщила, что состояние писателя ухудшилось. Также она отмечала, что тесты на коронавирус у мужчины отрицательные.

Владислав Крапивин — основатель отряда «Каравелла», который занимается изучением морского дела. Среди его известных произведений — «Мальчик со шпагой», «Трое с площадки Карронад» и «Журавленок и молнии».