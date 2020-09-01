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Общество

Умер писатель Владислав Крапивин

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В Свердловской областной клинической больнице №1 на 82-м году жизни скончался советский и российский писатель Владислав Крапивин, сообщила его невестка, командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина, пишет газета «Известия». 

«Умер в 6:40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию — и все», - сказала Крапивина. 

Писателя госпитализировали с пневмонией 15 июля, он проходил лечение в палате интенсивной терапии.

7 августа Лариса Крапивина сообщила, что состояние писателя ухудшилось. Также она отмечала, что тесты на коронавирус у мужчины отрицательные.

Владислав Крапивин — основатель отряда «Каравелла», который занимается изучением морского дела. Среди его известных произведений — «Мальчик со шпагой», «Трое с площадки Карронад» и «Журавленок и молнии».

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