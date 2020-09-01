Принц Гарри захотел вернуться на родину

08:57, 01 сентября 2020, ПАИ

Внук королевы Великобритании Елизаветы II герцог Сассекский принц Гарри заявил, что хочет вернуться в Великобританию и намерен периодически навещать свою родину. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

«В следующем году у нас будет чемпионат мира по регби. Я определенно планирую вернуться. Я бы уже вернулся, если бы не COVID», - отметил принц Гарри и добавил, что в то же время он признался, что ему нравится жить в США.

Кроме этого, герцог отметил, что в США практически невозможно найти мяч для регби, тогда как он хотел бы приобщить к игре своего сына. При этом подчеркнул, что для него и для его супруги Меган Маркл ребенок стоит на первом месте, а на втором — работа по улучшению мира.