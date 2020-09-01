В учебные заведения Псковской области пошли более 103 тысяч учащихся

09:46, 01 сентября 2020, ПАИ

В дошкольные и учебные заведения Псковской области 1 сентября отправились более 103 тысяч человек, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации председатель комитета по образованию региона Александр Седунов.

«Сегодня в школы Псковской области идет 69 тысяч учеников, из них 7290 первоклассников. В образовательные учреждения среднего профессионального образования отправились 8 тысяч учащихся, в вузы региона — более 12 тысяч студентов. Всего учебный год, если считать и дошколят, начался более чем для 103 тысяч», - рассказал Александр Седунов.

День знаний сегодня проходит в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и с соблюдением всех санитарных норм.