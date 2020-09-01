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Общество

Командующий ВДВ наградит победителей конкурса «Десантный взвод» в Псковской области

Фото предоставил пресс-центр конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2020.

1 сентября командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков примет участие в торжественной церемонии закрытия международного конкурса «Десантный взвод», проводимого в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020», которая пройдет на полигоне «Завеличье» Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2020, по окончании торжественного мероприятия командующий ВДВ встретится с главами иностранных делегаций, победителями и призерами состязания.

В международном этапе состязаний «Десантный взвод» принимало участие более 200 участников, выступавших в составе 11 команд.

Соревнования проходили в четыре этапа. На первом этапе команды осуществляли десантирование в составе взвода и совершали марш-бросок на 10 километров.

На втором этапе соревновались в индивидуальной гонке на боевых машинах с боевой стрельбой, преодолевали естественные и искусственные препятствия, а также участвовали в биатлоне в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин).

В ходе третьего этапа участвовали в гонке преследования на боевых машинах и осуществляли ориентирование в составе отделений.

На финальном этапе военнослужащие соревновались в преодолении полосы препятствий, стрельбе из различного стрелкового оружия, совершали индивидуальные прыжки на точность и выявляли лучших в рукопашных схватках.

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