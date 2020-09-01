Младшая дочь псковского губернатора пошла в первый класс

10:02, 01 сентября 2020, ПАИ

Младшая дочь губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сегодня, 1 сентября, пошла в первый класс. Об этом глава региона рассказал в своем Инстаграм-аккаунте.

Михаил Ведерников опубликовал фотографию дочери с букетом цветов:«Первый раз в первый класс! Этот учебный год для нашей семьи особенный - у нас сразу три школьника!»

«Поздравляю всех родителей, учителей и, конечно, учеников с Днём знаний», - написал губернатор.

1 сентября 2020 года в школы Псковской области отправились 69 тысяч учеников.