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Общество

Младшая дочь псковского губернатора пошла в первый класс

Фото из Инстаграм-аккаунта Михаила Ведерникова

Младшая дочь губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сегодня, 1 сентября, пошла в первый класс. Об этом глава региона рассказал в своем Инстаграм-аккаунте.

Михаил Ведерников опубликовал фотографию дочери с букетом цветов:«Первый раз в первый класс! Этот учебный год для нашей семьи особенный - у нас сразу три школьника!»

«Поздравляю всех родителей, учителей и, конечно, учеников с Днём знаний», - написал губернатор.

1 сентября 2020 года в школы Псковской области отправились 69 тысяч учеников.

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