Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём знаний

10:09, 01 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём знаний и началом нового учебного года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников отметил, что 1 сентября – долгожданный праздник для учеников, родителей и педагогов. «В Псковской области в этом учебном году образовательные организации откроют двери для 89 тысяч школьников и студентов. Но главные герои Дня знаний, конечно, первоклассники – сегодня впервые порог школы перешагнут 7 290 детей», – заметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что для каждого ученика и студента начинается время новых открытий, знаний, волнений и встреч, а для преподавателей — пора напряжённой работы.

«Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы образовательный процесс был комфортным, познавательным и интересным. Во многих школах мы сделали ремонт классов и спортивных залов, приобрели новое современное оборудование. Впереди ещё много работы, но я уверен, что мы с каждым годом будем улучшать качество образования в регионе», – отметил губернатор.

«Конечно, это невозможно без самоотверженного труда педагогов. На вас лежит самая большая и ответственная задача – воспитать из детей честных, порядочных и образованных граждан нашей страны. И сегодня, отправляя школьников в стены учебных заведений, мы уверены в вашем профессионализме», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также выразил отдельные слова признательности родителям учеников. «Без вашей помощи и поддержки невозможно правильно выстроить образовательный и воспитательный процесс, – подчеркнул губернатор. – Спасибо вам за понимание, терпение и настроенность на диалог».

«Этот учебный год – особенный, он проходит в условиях строгих ограничительных мер. Уверен, что ответственное отношение и неукоснительное соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора позволит начать и закончить год в привычном формате. Еще раз поздравляю всех — школьников, учителей и родителей — с началом учебного года. Пусть он принесет множество новых открытий, знаний, счастливых моментов и побед! С праздником!» – заключил Михаил Ведерников.