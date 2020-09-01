Ректор ПсковГУ поздравила первокурсников с Днем знаний

10:55, 01 сентября 2020, ПАИ

Ректор Псковского государственного университеа Наталья Ильина поздравила первокурсников вуза с Днем знаний, сообщили Псковскому агентству информации в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

1 Сентября — это долгожданный праздник для первокурсников, которые «стойко выдержали вступительные испытания и теперь стали частью команды Псковского государственного университета», отметила ректор. «Здесь вы обретете единомышленников и друзей, новые знания, каждый день вас будут ждать открытия», - сказала Ильина.

Обращаясь к родителям студентов и, в первую очередь, первокурсников, Ильина подчеркнула, что в ПсковГУ их дети станут по-настоящему взрослыми, ответственными, интеллигентными людьми, а через несколько лет – «отличными специалистами, которыми мы будем вместе гордиться».

«Сегодня ПсковГУ внедряет новые образовательные технологии и инструменты. В этом году наших студентов ожидают новые онлайн-лекции ведущих профессоров российских и зарубежных университетов, новые наставники от ведущих предприятий и организаций нашего региона, и этот процесс каждодневно будут сопровождать профессиональные педагоги Псковского государственного университета. Желаю каждому в этом году превзойти самих себя. Студентам – ярких событий, новых знаний, увлекательных лекций и семинаров. Коллегам – смелых идей и комфортной работы», - заключила ректор ПсковГУ.