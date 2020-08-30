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Культура

Первая выставка откроется во Дворе Постникова в Пскове

3 сентября в 17:00 во Дворе Постникова (большой «Мешок») в Пскове на улице Олега Кошевого, 2а, откроют передвижную выставку «Живописная Россия». Впервые Двор Постникова откроет свои двери для широкой публики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псково-Изборском музее-заповеднике.

На выставке будут представлены 150 произведений членов Российской академии художеств, народных и заслуженных художников РФ, молодых художников из разных регионов страны.

Из-за действующих ограничительных мер церемония открытия будет организована на крыльце Двора Постникова.

Выставка расположена на двух уровнях - в цокольном этаже и на 2-м этаже большого «Мешка».

Вход на выставку будет организован группами по 30 человек. При этом у каждого гостя должна быть маска. Сотрудники музея помогут сориентироваться и соблюсти необходимые требования. В день открытия выставки Двор Постникова будет работать до 19:00. 

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