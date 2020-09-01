Прогноз: в 2020 году население России сократится на 158 тысяч человек

11:49, 01 сентября 2020, ПАИ

Численность населения в России в 2020 году сократится на 158 тысяч человек, такие данные приводит РБК со ссылкой на единый план правительства по достижению наццелей развития России до 2024-го и на плановый период до 2030 года. Это антирекод за последние 14 лет. При этом до 13,3% повысится уровень бедности в России в этому году, показатель чего в сравнении с 2019 годом вырос на 1%.

В качестве причин уменьшения численности населения называются снижение рождамости и отток мигрантов.

Лента.ру приводит данные директора Института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолия Вишневского. По его словам, естественный прирост населения в России возможен при условии, если на одну женщину будет приходиться в среднем 2,1 рождения на протяжении долгого времени. Однако в 2017 году коэффициент рождаемости составлял 1,62, в 2018-м — 1,58, в 2019 году — 1,5.

Миграционный поток не компенсирует снижение численности населения. За первое полугодие 2020 года в страны въехало 48,8 тысячи человек, тогда как в аналогичный период 2019 года - 134 тысяч.