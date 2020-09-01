0
13:13
Глава Куньинского района Олег Лебедев рассказал, как переболел коронавирусом
13:05
Александр Котов поздравил псковских десантников с днём рождения дивизии
12:54
Путин объяснил, почему важно помнить о победе в Великой Отечественной войне
12:33
«Волонтёр – это человек, который может изменить мир к лучшему»
12:29
Александр Козловский: День знаний важен для каждого из нас
12:03
Пропавшую 13-летнюю великолучанку нашли
11:44
Дмитрий Медведев: Педагоги помогают получать знания и добиваться первых в жизни успехов
Еще новости
Общество

Образовательные учреждения УФСИН РФ проверили в Псковской области

В преддверии начала 2020-2021 учебного года комиссия из представителей комитета по образованию Псковской области и сотрудников аппарата управления регионального УИС проверили общеобразовательные организации, созданные при учреждениях УФСИН России по Псковской области и в профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В состав комиссии входили начальник отдела профессионального образования комитета по образованию Псковской области Елена Куликова, заместитель директора ФКП образовательного учреждения № 38 Лариса Иванова, начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными Вячеслав Иванов, старший инженер отделения капитального строительства и ремонта Сергей Казначеев, заместитель начальника отдела режима и надзора Дмитрий Карпов, начальник отдела трудовой адаптации осужденных Дмитрий Мисюра.

В ходе проверки комиссия изучила учебные планы, программы развития учебного заведения, штатное расписание, лицензию на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации и другие учебно-методические документы.

По заключению комиссии приемка данных учреждений проведена без замечаний, подчеркнули в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Глава Куньинского района Олег Лебедев рассказал, как переболел коронавирусом
01 сентября 2020
Глава Куньинского района Олег Лебедев рассказал, как переболел коронавирусом
Александр Котов поздравил псковских десантников с днём рождения дивизии
01 сентября 2020
Александр Котов поздравил псковских десантников с днём рождения дивизии
Путин объяснил, почему важно помнить о победе в Великой Отечественной войне
01 сентября 2020
Путин объяснил, почему важно помнить о победе в Великой Отечественной войне
Александр Козловский: День знаний важен для каждого из нас
01 сентября 2020
Александр Козловский: День знаний важен для каждого из нас
Пропавшую 13-летнюю великолучанку нашли
01 сентября 2020
Пропавшую 13-летнюю великолучанку нашли
Дмитрий Медведев: Педагоги помогают получать знания и добиваться первых в жизни успехов
01 сентября 2020
Дмитрий Медведев: Педагоги помогают получать знания и добиваться первых в жизни успехов
Социальные карты внедряют в Псковской области
01 сентября 2020
Социальные карты внедряют в Псковской области
Родителям запрещено входить в школы Псковской области
01 сентября 2020
Родителям запрещено входить в школы Псковской области

Идет загрузка...