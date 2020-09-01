Образовательные учреждения УФСИН РФ проверили в Псковской области

12:24, 01 сентября 2020, ПАИ

В преддверии начала 2020-2021 учебного года комиссия из представителей комитета по образованию Псковской области и сотрудников аппарата управления регионального УИС проверили общеобразовательные организации, созданные при учреждениях УФСИН России по Псковской области и в профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В состав комиссии входили начальник отдела профессионального образования комитета по образованию Псковской области Елена Куликова, заместитель директора ФКП образовательного учреждения № 38 Лариса Иванова, начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными Вячеслав Иванов, старший инженер отделения капитального строительства и ремонта Сергей Казначеев, заместитель начальника отдела режима и надзора Дмитрий Карпов, начальник отдела трудовой адаптации осужденных Дмитрий Мисюра.

В ходе проверки комиссия изучила учебные планы, программы развития учебного заведения, штатное расписание, лицензию на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации и другие учебно-методические документы.

По заключению комиссии приемка данных учреждений проведена без замечаний, подчеркнули в ведомстве.