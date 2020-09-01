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Общество

Власти Великих Лук: От качества образования зависит будущее России

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили горожан с Днём знаний, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

Градоначальники отметили, что День знаний одинаково дорог и детям, и взрослым. «Первого сентября каждый из нас вспоминает радостные моменты своих школьных дней, первоклассники находятся в ожидании новых открытий, для учителей начинается напряженная, ответственная, но интересная пора обучения», – сказали они.

Власти Великих Лук подчеркнули, что образование – приоритетное направление государственной политики России, от качества которого зависит будущее страны.

Градоначальники отметили, что в Великих Луках сфере образования уделяется первостепенное внимание. «Сегодня образовательная система Великих Лук пополняется новыми объектами: открыта современная школа на проспекте Гагарина, реконструирован второй корпус школы № 6, идёт строительство школы на Заслонова, которая станет образовательным, спортивным, досуговым центром района. В рамках развития дополнительного образования в северном микрорайоне города открывается «Кванториум». Вся системная работа по модернизации сферы образования города, планомерная реализация национальных проектов, федеральная и региональная поддержка педагогов направлены на обеспечения оптимальных условий для обучения и преподавания во имя благополучия будущих поколений», – подчеркнули они.

Николай Козловский и Любовь Романова в этот праздничный день пожелали всем учащимся добиться высот в освоении знаний, а студентам – стать высококлассными специалистами, чтобы внести свой вклад в развитие Великих Лук и России. Педагогам они пожелали мудрости и творческого вдохновения, родителям – терпения и понимания.

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