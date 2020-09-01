0
13:13
Глава Куньинского района Олег Лебедев рассказал, как переболел коронавирусом
13:05
Александр Котов поздравил псковских десантников с днём рождения дивизии
12:54
Путин объяснил, почему важно помнить о победе в Великой Отечественной войне
12:33
«Волонтёр – это человек, который может изменить мир к лучшему»
12:29
Александр Козловский: День знаний важен для каждого из нас
12:03
Пропавшую 13-летнюю великолучанку нашли
11:44
Дмитрий Медведев: Педагоги помогают получать знания и добиваться первых в жизни успехов
Еще новости
Общество

Александр Котов поздравил псковских десантников с днём рождения дивизии

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил десантников с годовщиной образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Старейшее соединения ВДВ было создано 1 сентября 1939 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что день рождения дивизии – праздник, связанный с ратной историей Отечества, с воинской честью, доблестью и героизмом и, конечно, с человеческими судьбами, ведь «легендарная «крылатая пехота» для многих стала неотъемлемой частью личной и семейной биографии».

«Безусловно, такое личное сердечное отношение к десантному братству есть и у жителей нашего региона – мы гордимся, что прославленную десантно-штурмовую дивизию, которая с 1947 года дислоцируется в Пскове, называют псковской», - отметил Котов.

Кроме того, он заявил, что боевой путь дивизии – это летопись подвигов во имя своей страны и своего народа. По его словам, и сегодня псковские десантники готовы в любую минуту встать на защиту Отечества – дивизия является одним из самых боеспособных и оснащённых соединений Вооружённых Сил Российской Федерации.

«От всей души желаю ветеранам ВДВ, командованию дивизии, воинам-десантникам, семьям военнослужащих благополучия, здоровья, успешной службы и мирного неба над головой», - заключил спикер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Глава Куньинского района Олег Лебедев рассказал, как переболел коронавирусом
01 сентября 2020
Глава Куньинского района Олег Лебедев рассказал, как переболел коронавирусом
Александр Котов поздравил псковских десантников с днём рождения дивизии
01 сентября 2020
Александр Котов поздравил псковских десантников с днём рождения дивизии
Путин объяснил, почему важно помнить о победе в Великой Отечественной войне
01 сентября 2020
Путин объяснил, почему важно помнить о победе в Великой Отечественной войне
Александр Козловский: День знаний важен для каждого из нас
01 сентября 2020
Александр Козловский: День знаний важен для каждого из нас
Пропавшую 13-летнюю великолучанку нашли
01 сентября 2020
Пропавшую 13-летнюю великолучанку нашли
Дмитрий Медведев: Педагоги помогают получать знания и добиваться первых в жизни успехов
01 сентября 2020
Дмитрий Медведев: Педагоги помогают получать знания и добиваться первых в жизни успехов
Социальные карты внедряют в Псковской области
01 сентября 2020
Социальные карты внедряют в Псковской области
Родителям запрещено входить в школы Псковской области
01 сентября 2020
Родителям запрещено входить в школы Псковской области

Идет загрузка...