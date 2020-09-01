Александр Котов поздравил псковских десантников с днём рождения дивизии

13:05, 01 сентября 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил десантников с годовщиной образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Старейшее соединения ВДВ было создано 1 сентября 1939 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что день рождения дивизии – праздник, связанный с ратной историей Отечества, с воинской честью, доблестью и героизмом и, конечно, с человеческими судьбами, ведь «легендарная «крылатая пехота» для многих стала неотъемлемой частью личной и семейной биографии».

«Безусловно, такое личное сердечное отношение к десантному братству есть и у жителей нашего региона – мы гордимся, что прославленную десантно-штурмовую дивизию, которая с 1947 года дислоцируется в Пскове, называют псковской», - отметил Котов.

Кроме того, он заявил, что боевой путь дивизии – это летопись подвигов во имя своей страны и своего народа. По его словам, и сегодня псковские десантники готовы в любую минуту встать на защиту Отечества – дивизия является одним из самых боеспособных и оснащённых соединений Вооружённых Сил Российской Федерации.

«От всей души желаю ветеранам ВДВ, командованию дивизии, воинам-десантникам, семьям военнослужащих благополучия, здоровья, успешной службы и мирного неба над головой», - заключил спикер.